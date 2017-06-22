В Ивановской области открыли новый памятник Советскому солдату

ИВАНОВО, 22 июн — РИА Новости. Новый памятник Советскому солдату установлен в четверг в День памяти и скорби на мемориальном кладбище города Иванова, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

"Скульптурная композиция выполнена в рамках реализации проекта Российского военно-исторического общества по установке новых и замене нуждающихся в ремонте памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Авторы монумента — российский скульптор Денис Стритович и член Ассоциации художников декоративных искусств Тимур Юрченко. Высота фигуры солдата — 2,9 метра, вес — 6 тонн", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что новый памятник установлен на мемориальном кладбище, где захоронены 1706 бойцов и командиров Красной Армии, умерших от ран в ивановских госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Ранее на этом месте находилась скульптура "Воин", установленная еще в 1975 году. По заключению специалистов монумент нуждался в замене.

"Новая скульптурная композиция Советскому солдату — это не только символ героизма нашего народа, но и дань памяти всем тем, кто отстоял Родину от фашистских захватчиков. Эту память мы должны сохранить и передать молодому поколению", — цитирует пресс-служба слова губернатора Ивановской области Павла Конькова.

Более 400 тысяч жителей Ивановской области ушли на фронт, каждый третий не вернулся. Ивановской областью в годы войны было изготовлено около трех миллиардов метров готовых тканей, более двух с половиной миллиардов метров суровья, огромное количество марли, ваты и другой продукции, необходимой армии; более 60 тысяч бойцов после лечения в ивановских госпиталях вернулись на фронт.

Всего в 2017 году за счет средств Российского военно-исторического общества изготовлено четыре скульптуры, которые будут установлены в регионах России взамен старых монументов. Инициатором проекта выступил советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский.

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