В Липецкой области пройдет молодежный форум

ЛИПЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Более пятисот молодых бизнесменов со всей России примут участие в IX Всероссийском молодежном форуме "Ты — предприниматель", который пройдет в пятницу, 23 июня в деревне Масловка Данковского района Липецкой области, сообщает пресс-служба администрация региона.

В форуме помимо предпринимателей примут участие представители Минсельхоза, Агентства стратегических инициатив и Росмолодежи.

Форум пройдет под девизом — "Деревня — душа России: комплексное развитие территорий через малый бизнес и кооперацию.

Место проведения форума выбрано не случайно. В Масловке живет предприниматель, который в российской глубинке делает настоящие французские сыры под брендом "Сыры из Масловки". В его хозяйстве порядка двадцати коз, десяток коров, более трехсот овец и пять лошадей. В день его ферма производит около пятидесяти килограммов сыра.

В программе форума — панельные дискуссии, выставки — ярмарки местных производителей сыров и экологически чистой продукции,, отраслевые дискуссионные и тренинговые площадки. Также предусмотрены тематические образовательные площадки и экскурсии на действующие объекты — предприятия малого и среднего бизнеса, крестьянско-фермерские хозяйства и кооперативы Данковского района.

"Поддержка молодых предпринимателей является одной из первоочередных задач, стоящих сегодня перед региональной властью. Развитие предпринимательства среди молодежи — один из важных процессов, способствующих модернизации экономики и решению вопросов занятости населения", — сказал РИА Новости руководитель региона Олег Королев.

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