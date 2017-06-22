МИФИ будет готовить студентов по стандартам WorldSkills

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. МИФИ, Росатом и "Союз WorldSkills Россия" подписали в Екатеринбурге договор о применении новых стандартов в обучении студентов-атомщиков.

Со стороны Росатома документ подписала директор по персоналу Татьяна Терентьева, со стороны МИФИ — проректор по учебно-методической работе Елена Весна, со стороны WorldSkills — заместитель генерального директора по коммуникациям Ирина Хворостяная. Речь идет о том, чтобы использовать стандарты WorldSkills при обучении студентов МИФИ.

"Смысл в том, чтобы использовать новые технологии, чтобы образование вовремя откликалось на запросы бизнеса, чтобы выпускники, приходящие к нам, были уже подготовлены, именно для этого служит демонстрационный экзамен", — сказала Терентьева.

Елена Весна отметила, что данное нововведение в пилотном режиме будет опробовано на двух площадках МИФИ, а с 2018 года планируется его применение по остальным направлениям.

о мнению Хворостяной, образовательные стандарты WorldSkills являются новой системой оценки навыков выпускников. По ее словам, их применение есть ни что иное, как изменение системы подготовки кадров в России вообще.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году.