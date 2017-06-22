Депутат прокомментировал закон о сносе памятников в Польше

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Принятие сеймом Польши закона о сносе памятников Красной Армии — не просто политическое решение, оно находится "за рамками морали и человечности", считает председатель патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин.

Ранее сообщалось, что сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников. Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.

"Это решение не просто политическое. Оно за рамками морали и человечности. Польские власти явно не усвоили исторические уроки. Заигрывавшие перед войной с Гитлером, отрывающие куски от оккупированной Чехословакии, сегодня они пытаются забыть, кому обязаны освобождением от нацизма. История повторяет свои уроки нерадивым ученикам", — цитирует пресс-служба партии слова Саблина.