В КПРФ считают преступным закон о сносе памятников Красной армии в Польше

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников назвал преступным с моральной точки зрения закон о сносе в Польше памятников, "прославляющих коммунизм".

Ранее сообщалось, что сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников. Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.

"Такое решение вызывает боль и горечь. Стыдно за нынешнее поколение поляков, оскорбляющих память тех, кто дал им будущее, благодаря которым они сегодня дышат и кощунственно жмут эти кнопки в своем сейме. Еще ведь и выбрали дату – трагическую для нашей страны. Таким людям нет смысла объяснять, что их закон не соответствует никаким общепризнанным стандартам в оценке событий тех времен", — сказал РИА Новости Мельников.

Он убежден, что "даже Рузвельт и Черчилль не поверили бы в возможность подобных решений со стороны государств, спасенных Красной Армией от уничтожения".

"С моральной точки зрения это просто преступный закон", — отметил депутат.