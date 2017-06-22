В МЧС отчитались о выплате помощи пострадавшим от паводка на Ставрополье

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Две трети пострадавших в результате паводка на Ставрополье уже получили материальную помощь от государства, заявил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Из 17 тысяч пострадавших 12 тысяч человек уже получили материальную помощь из федерального бюджета и из бюджета Ставропольского края", — сказал Пучков на совещании членов кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин 15 июня в ходе "прямой линии" в ответ на жалобу жительницы села Краснокумского поручил Генеральной прокуратуре проверить, куда пошли деньги, выделенные федеральными властями на помощь пострадавшим от паводка жителям Ставропольского края, и переадресовал этот вопрос губернатору региона. Тот заявил, что деньги пока не поступили. Позже власти края сообщили, что первая часть выделенных из федерального бюджета средств поступила вечером 15 июня.