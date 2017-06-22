Главе Ижевска внесли представление после жалобы местной жительницы Путину

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Прокуратура внесла представление главе Ижевска Юрию Тюрину после жалобы на "прямой линии" президенту РФ горожанки, чей аварийный дом планируют расселить лишь в 2029 году, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

В ходе "прямой линии" жительница Ижевска пожаловалась Владимиру Путину на то, что дом, в котором живет ее семья, признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. Президент пообещал лично приехать к женщине.

"Прокуратура Удмуртской республики провела проверку по обращению, поступившему в ходе "Прямой линии с президентом РФ" Владимиром Путиным, на бездействие властей при расселении в Ижевске Удмуртской республики аварийного жилого дома", — говорится в сообщении.

Установлено, что органы местного самоуправления Ижевска не обеспечили надлежащее содержание дома и длительное время не проводили его обследование. Несмотря на то, что проживание в аварийном доме создает угрозу жизни и здоровью людей, был установлен чрезмерно длительный срок его расселения — до 2029 года.

"В целях устранения нарушений прав граждан, включая рассмотрение вопроса о предоставлении жильцам аварийного дома жилых помещений надлежащего качества, заместителем прокурора Удмуртской Республики внесено представление главе муниципального образования Ижевск", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что прокуратура взяла устранение нарушений под особый контроль.