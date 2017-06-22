На ВДНХ открывается новая выставка второго сезона проекта “Взлет”

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. На ВДНХ открывается первая отчетная выставка второго сезона проекта "Взлет", сообщает портал правительства Москвы. Куратором экспозиции "ВДНХ. Реконструкция" стал фотограф Михаил Розанов.

Выставка объединяет работы молодых авторов — победителей направления "фотография": Анастасии Бережинской, Михаила Замковского, Татьяны Казаковой, Арсения Ковалева, Александра Крамарова, Романа Сазонова и Игоря Терешкова. Все они стремились запечатлеть трансформацию выставки. Работы молодых мастеров выполнены в жанре архитектурной фотографии.

В экспозицию вошли фото и документы из архивов, она состоит из четырех тематических блоков. Посетители смогут увидеть образцы профессиональной архитектурной съемки, художественную фотографию и документальные кадры.