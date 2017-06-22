Путин: местные власти должны контролировать выплаты пострадавшим от ЧС

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Федеральные и региональные органы власти должны контролировать выплаты и компенсации людям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, которые поступают в регионы из федерального центра, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы слышали, что есть определенные нарекания со стороны граждан, справедливые. Деньги-то не дошли или не везде дошли. Поэтому нужно внимательно к этому отнестись. Я попрошу министра МЧС доложить, как там реально складывается обстановка на местах", — сказал Путин на совещании с членами правительства.

"И еще раз хочу напомнить: и федеральные органы власти, и региональные должны держать это под строгим постоянным контролем. Речь идет и о выплате соответствующих денежных компенсаций за утраченное имущество частично либо полностью, и о восстановлении жилого фонда", — сказал глава государства.

Путин 15 июня в ходе прямой линии в ответ на жалобу жительницы села Краснокумского поручил Генеральной прокуратуре проверить, куда пошли деньги, выделенные федеральными властями на помощь пострадавшим от паводка жителям Ставропольского края, и переадресовал этот вопрос губернатору региона. Тот заявил, что деньги пока не поступили. Позже власти края сообщили, что первая часть выделенных из федерального бюджета средств поступила вечером 15 июня.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>