В Ивановской области разработали механизм санации проблемного жилья

ИВАНОВО, 22 июн — РИА Новости. Власти Ивановской области разработали механизм санации завершения строительства проблемных многоквартирных домов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

"Суть механизма состоит в том, что организация берущая на себя обязательства по завершению строительства проблемного многоквартирного дома в рамках законодательства о долевом строительстве, получает земельный участок в аренду без торгов.

Соответствующее дополнение было внесено в региональный закон об установлении критериев, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, для реализации которых допускается предоставление земельного участка в Ивановской области без торгов", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что законом Ивановской области определен порядок завершения строительства проблемных многоквартирных домов, строящихся с привлечением средств граждан. Для Ивановской области проблема "обманутых" дольщиков актуальна. Причем в отличие от широко известной ситуации с ГК "СУ-155", завершение строительства проблемных объектов других застройщиков и защита интересов участников долевого строительства не обеспечиваются федеральными ресурсами, а определены задачей регионов.

"Используя механизм, который сегодня предусмотрен областным законом, мы можем запустить процедуру поиска нового инвестора, который достроит проблемный объект за свой счет. Земельные участки в аренду таким застройщикам будут передаваться без проведения торгов в качестве возмещения затрат", — цитирует пресс-служба облправительства слова его заместителя председателя Максима Громова.

В пресс-службе добавили, что признавать объект проблемным будет специальная комиссия, в состав которой войдут представители федеральных и региональных исполнительных органов власти, правоохранители, члены общественных организаций, а также сами дольщики.

Критерием признания объекта проблемным определено неисполнение застройщиком обязательства по передаче квартир в течение более девяти месяцев с даты, установленной в договоре участия в долевом строительстве. Основанием для рассмотрения комиссией конкретного дома являются, в том числе заявления граждан, информация из СМИ и Интернета. Объект исключается из перечня проблемных только после ввода в эксплуатацию и передачи квартир дольщикам.

В областном центре уже подобрано несколько земельных участков общей площадью 26,5 тысяч квадратных метров, которые будут предложены компаниям-санаторам. Выбор участков проводился с учетом их рентабельности, ряд застройщиков уже выразили заинтересованность в некоторых из них.

Также на региональном уровне действует еще ряд мер, призванных помочь гражданам выбрать застройщика. С 2016 года публикуются сведения о деятельности организаций в сфере долевого строительства. В перечень обнародуемой информации входят сведения об объектах, построенных с привлечением средств дольщиков, начиная с 2014 года, в том числе введен ли объект в эксплуатацию в срок, первоначально указанный в договорах долевого строительства. По строящимся домам публикуется информация о предписаниях, выданных Госстройнадзором Ивановской области, о количестве выявленных нарушений законодательства о долевом строительстве.

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