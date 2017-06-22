Жители Кавказа оценили межнациональные отношения в регионе

ПЯТИГОРСК, 22 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Почти 80% жителей Северного Кавказа оценивают межнациональные отношения в регионе как позитивные, заявил замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

"В целом в СКФО ситуация примерно такая же, как по стране — 78,4% людей оценивают межнациональные отношения как позитивные. Существенный рост показателей продемонстрировали почти все субъекты округа. Динамика очень серьезная и ее надо поддерживать", — сказал Магомедов, не уточняя источник статистических данных.

По его словам, некоторые вопросы вызывает ситуация в Северной Осетии, где произошло снижение показателя с 87% до 68%.

"Другой показатель, это возможность межнационального конфликта в своем населенном пункте. К сожалению, в СКФО почти 24% опрошенных допускают возможность такого конфликта, тогда как в стране в целом таких людей всего 14%", — добавил Магомедов.

По его словам, наиболее высоко этот показатель в таких субъектах, как Ставропольский край, Северная Осетия, в меньшей степени — Дагестан и Кабардино-Балкария. "От 35% до 21% жителей этих субъектов считают возможными конфликты в селениях, где они живут. Это плохие цифры. То есть в некоторых субъектах почти каждый пятый житель допускает возможность межнационального конфликта", — заявил Магомедов.

Он отметил, что перед руководством субъектов округа стоят задачи обеспечения сбалансированной внутренней миграции, включающей переселение населения высокогорных районов, развитие агропромышленного сектора без ущерба для народов традиционно занятых в животноводстве, преодоление застарелых межэтнических противоречий, территориальных споров, создание условий для гармонизации межнациональных отношений.

Кроме того, стоят задачи противодействия новым радикальным идеологическим течениям как в религиозной, так и в межнациональной сфере, обеспечение сбалансированной языковой политики, добавил Магомедов.

"Здесь важно не только обеспечить вовлечение молодежи в празднование общих для всей нашей страны государственных праздников и памятных дат, но и оказать содействие народной дипломатии, поддержать исторические традиции братства народов Кавказа", — отметил Магомедов.