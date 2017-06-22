В Люблине появится центр экстремальных видов спорта

Москва, 22 июн — РИА Новости. Центр экстремальных видов спорта появится в Юго-Восточном административном округе рядом с парком "Кузьминки-Люблино", сообщает сайт mos.ru.

Проектом предусмотрено строительство аэродинамической трубы для полетов в воздушном потоке. Ее диаметр — 7,5 метра, а высота — около 20 метров. Для любителей водных видов спорта в центре откроют бассейн с искусственной волной. В нем установят серфинг-тренажер, чтобы посетители под руководством инструктора смогли освоить технику катания на доске.

После завершения всех работ общая площадь объекта составит более 4,6 тысячи квадратных метров.

Комплекс расположится по адресу: Ставропольская улица, владение 41, строение 8.