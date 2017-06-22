В Тюмени приступили к строительству акушерско-педиатрической клиники

ТЮМЕНЬ, 22 июн — РИА Новости. Строительство клиники, специализирующейся на проблемах охраны материнства и детства, началось в Тюмени, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Центр будет оказывать полный спектр акушерской и педиатрической медицинской помощи", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что объект возводится в рамках подписанного год назад соглашения между правительством Тюменской области и группой компаний "Мать и дитя". Объем инвестиций в проект составит 3,5 миллиарда рублей.

"Для нас этот проект имеет большое значение не только с точки зрения поступающих инвестиций, но и как возможность в процессе его реализации внедрить в практику тюменского здравоохранения передовые достижения мировой медицины. Это даст стимул к повышению качества медицинских услуг", — сказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

ГК "Мать и дитя" является лидером в сфере женского здоровья и педиатрии. Сегодня компания объединяет 30 современных медицинских учреждений, в том числе 4 стационара и 27 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Костроме, Новосибирске, Красноярске, Омске, Барнауле, Новокузнецке, Рязани. Кроме того, три франчайзинговые клиники расположены в Киеве.

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