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Общество

Минстрой и эксперты по-разному оценили степень открытости ведомства

11:4822.06.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМинистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. Архивное фотоМинистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Самооценка Минстроя в вопросе собственной открытости оказалась выше, чем у всех других ведомств и гораздо выше независимой оценки, согласно которой это министерство в аналогичном рейтинге находится на последнем месте; в первую пятерку по уровню самооценки открытости вошли также Минфин, Федеральные служба судебных приставов и налоговая служба, а также Росавтодор.

Международный деловой центр Москва-Сити. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Результаты внутреннего исследования ведомств по уровню внедрения механизмов открытости были представлены в четверг на заседании правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства. Такое "самообследование" министерства и ведомства проводили за период с января по декабрь 2016 года, нынешнее исследование стало четвертым.

"Каждый год мы проводим внешнюю независимую оценку с участием ВЦИОМ, как граждане и референтные группы оценивают реализацию принципов открытости нашими министерствами и ведомствами. Кроме того, ежегодно сами министерства и ведомства проводят самообследование по определенной методике, чтобы выявить различия в восприятии бюрократии, выявить некий набор предложений, инструментов, чтобы провести работу над ошибками там, где это требуется. Сегодня мы посмотрим в рамках самообследования те практики, которые сложились", — сказал Абызов в ходе заседания.

При этом, добавил он, "отрицательные практики тоже надо разбирать, чтобы двигаться дальше".

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© РИА Новости / Михаил Киреев
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В исследовании учитывались десять механизмов открытости. Среди всех ведомств самую высокую оценку из 430 возможных баллов поставил себе Минстрой, оценив свою открытость в 391,5 балла. В первую пятерку вошли также Минфин (358,5), Федеральная служба судебных приставов (357,5), Федеральная налоговая служба (343,5) и Росавтодор (340,5).

Вместе с тем, самооценка нескольких из этих ведомств значительно отличается от результатов независимой внешней оценки открытости, которую ежегодно осуществляют ВЦИОМ и Открытое правительство, проводя исследование среди граждан, бизнес-сообщества, экспертов, сотрудников региональных и муниципальных органов власти.

Например, Минстрой и Росавтодор в независимом рейтинге открытости за 2016 год разделили последнее место как самые закрытые ведомства, в числе наименее открытых по независимой оценке оказалась также ФССП. В то же время лидеры независимого рейтинга в 2016 году – МЧС, Минобороны и Россельхознадзор — по результатам внутреннего исследования уровня открытости за тот же период оказались на 32-м, 10-м и 35-м местах соответственно.

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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При этом Минобороны в рамках предыдущего "самообследования" занимало одну из лидирующих строк в рейтинге, а сейчас замыкает первую десятку; еще один лидер – Минэнерго – в нынешнем рейтинге также потерял позиции.

Вместе с тем позиции некоторых ведомств при внутренней оценке открытости улучшились – это Минкавказ (с 48 до 128 баллов), Росводресурсы (со 112 до 201 балла), Росздравнадзор (с 96 до 202 баллов), Роспотребнадзор (со 139 до 209 баллов), Росприроднадзор (со 116 до 219 баллов) и Россельхознадзор (со 120 до 207 баллов).

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