Более пяти тысяч человек обеспечат порядок на выпускных вечерах в Москве

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Более 5 тыс человек обеспечат общественный порядок и безопасность во время выпускных вечеров в Москве, сообщается на сайте ГУМВД России по столице.

Ранее сообщалось, что пожарную безопасность во время выпускных вечеров 23-24 июня в Москве обеспечат свыше 1,5 тысячи человек.

"23-24 июня в Москве состоятся выпускные вечера и Городской праздник выпускников образовательных учреждений, расположенных на территории города… Основные праздничные мероприятия пройдут в Государственном Кремлевском Дворце и ЦПКиО имени Горького. Обеспечивать общественный порядок и безопасность во время проведения мероприятий будет более 5600 человек. Из них: около 3200 сотрудников полиции, более 800 представителей Росгвардии, около 1200 работников ЧОО, около 600 дружинников", — говорится в сообщении.