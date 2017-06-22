Власти Ставрополья выплатили пострадавшим от паводка вторую часть средств

ПЯТИГОРСК, 22 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Власти выплатили пострадавшим от майского паводка на Ставрополье вторую часть средств, выделенных из федерального бюджета, сообщает пресс-служба губернатора края.

Президент России Владимир Путин 15 июня в ходе прямой линии в ответ на жалобу жительницы села Краснокумского поручил Генеральной прокуратуре проверить, куда пошли деньги, выделенные федеральными властями на помощь пострадавшим от паводка жителям Ставропольского края, и переадресовал этот вопрос губернатору региона. Тот заявил, что деньги пока не поступили. Позже власти края сообщили, что первая часть выделенных из федерального бюджета средств поступила вечером 15 июня.

"Вечером 20 июня в регион поступил второй федеральный транш в размере 328,95 миллиона рублей. В течение дня 21 июня его средства были полностью перечислены на банковские счета пострадавших от стихии", — говорится в сообщении.

По состоянию на ночь 22 июня, поддержку из российской казны в размере 10 тысяч рублей в крае в целом уже получили почти 12 тысяч человек. За полную или частичную утрату имущества по 50 тысяч рублей и по 100 тысяч рублей перечислены, соответственно, 2,58 тысячи и 3,62 тысячи ставропольцам.

"Из краевых источников помощь в размере 10 тысяч рублей получили 15,585 тысячи человек. Перечисления по 50 тысяч рублей и по 100 тысяч рублей осуществлены, соответственно, для 2,63 тысячи и 3,65 тысячи человек", — добавляют власти.

Власти края напоминают, что выплаты каждому пострадавшему направляются из средств и краевого, и федерального бюджетов, всего из двух источников для них перечислено 1,2 миллиарда рублей.

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