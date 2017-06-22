Власти Ставрополья выплатили пострадавшим от паводка вторую часть средств

ПЯТИГОРСК, 22 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Власти выплатили пострадавшим от майского паводка на Ставрополье вторую часть средств, выделенных из федерального бюджета, сообщает пресс-служба губернатора края.
"Вечером 20 июня в регион поступил второй федеральный транш в размере 328,95 миллиона рублей. В течение дня 21 июня его средства были полностью перечислены на банковские счета пострадавших от стихии", — говорится в сообщении.
По состоянию на ночь 22 июня, поддержку из российской казны в размере 10 тысяч рублей в крае в целом уже получили почти 12 тысяч человек. За полную или частичную утрату имущества по 50 тысяч рублей и по 100 тысяч рублей перечислены, соответственно, 2,58 тысячи и 3,62 тысячи ставропольцам.
"Из краевых источников помощь в размере 10 тысяч рублей получили 15,585 тысячи человек. Перечисления по 50 тысяч рублей и по 100 тысяч рублей осуществлены, соответственно, для 2,63 тысячи и 3,65 тысячи человек", — добавляют власти.
Власти края напоминают, что выплаты каждому пострадавшему направляются из средств и краевого, и федерального бюджетов, всего из двух источников для них перечислено 1,2 миллиарда рублей.
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