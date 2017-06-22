В Мурманской области прекратились снегопады и потеплело до +4

МУРМАНСК, 22 июн – РИА Новости. Снегопады в Мурманской области, прошедшие во вторник и среду, прекратились, однако погода остается прохладной – около 4 градусов тепла, но отопление в домах жителей подавать не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

Июньские снегопады в Мурманской области, вызванные циклоном из Архангельской области, на этой неделе удивили даже синоптиков, которые не помнят подобных явлений за последние 15 лет. В четверг в регионе установилась прохладная погода, утром термометры показывали всего 4 градуса тепла.

"22-23 июня следующий циклон сместится с Вологодской области на Архангельскую область. По Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, временами дождь, преобладающая температура воздуха днем +4… +9°", — отмечают климатологи.

Мурманчане сетуют на холод в квартирах – отопление в домах в этом году отключили позже обычного, но теперь надеяться на его возвращение не приходится. "Технической возможности вновь подключить в домах отопление нет, ведется активная подготовка к началу следующего отопительного сезона", — пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

Впрочем, жители Мурманской области делятся в соцсетях ироничными комментариями, шутят о том, что пора начинать новый лыжный сезон и подчеркивают, что северян летними снегопадами не испугать.

22.06.2017 Мурманск — всех с первым снегом😳😳😳 pic.twitter.com/SUJgD091VY — Naran Official (@naran_official) 22 июня 2017 г.

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