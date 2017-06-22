В Мурманской области прекратились снегопады и потеплело до +4

МУРМАНСК, 22 июн – РИА Новости. Снегопады в Мурманской области, прошедшие во вторник и среду, прекратились, однако погода остается прохладной – около 4 градусов тепла, но отопление в домах жителей подавать не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
"22-23 июня следующий циклон сместится с Вологодской области на Архангельскую область. По Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, временами дождь, преобладающая температура воздуха днем +4… +9°", — отмечают климатологи.
Мурманск. 21 июня 2017 pic.twitter.com/QhSIdrVP8v— Змей (@udaff_ka) 21 июня 2017 г.
Мурманчане сетуют на холод в квартирах – отопление в домах в этом году отключили позже обычного, но теперь надеяться на его возвращение не приходится. "Технической возможности вновь подключить в домах отопление нет, ведется активная подготовка к началу следующего отопительного сезона", — пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
Впрочем, жители Мурманской области делятся в соцсетях ироничными комментариями, шутят о том, что пора начинать новый лыжный сезон и подчеркивают, что северян летними снегопадами не испугать.
22.06.2017 Мурманск — всех с первым снегом😳😳😳 pic.twitter.com/SUJgD091VY— Naran Official (@naran_official) 22 июня 2017 г.