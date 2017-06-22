Помощь онкобольным в Крыму: качество улучшается, но проблем еще много

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Крым и Севастополь сразу после воссоединения с Россией столкнулись с множеством проблем в сфере здравоохранения, в частности, в работе онкологических диспансеров; но федеральные и региональные власти последовательно занимаются сложными вопросами: активно модернизируется ведущий онкоцентр Крыма, принято решение о строительстве современного онкодиспансера в Севастополе.
Не все встают на учет
Онкодиспансер имени Ефетова в Симферополе – главное специализированное медучреждение Крыма по профилю онкологии. Он располагает стационаром на 547 коек, в составе которых только хирургических – 250. У диспансера есть керченский филиал.
Наиболее распространенное онкозаболевание женщин – рак молочной железы (до 20% всех раковых заболеваний), у мужчин самый большой процент (более 20%) – заболевания предстательной железы, сюда относится вся онкоурология, отметил глава центра. Запущенность онкозаболеваний в республике Крым наблюдается в половине диагностированных случаев. Это, по словам врача, на уровне других регионов России.
В Крыму на сегодня смертность от рака равна 111 на 100 тысяч населения, это примерно соответствует уровню Краснодарского края. Всего в 2016 году от онкозаболеваний в республике (население 1,9 миллиона человек) умерло 4233 человека, сообщил Акиншевич.
"Проблема в том, что из них примерно 1200 человек не состояли на учете в нашем онкодиспасере. Это либо посмертная диагностика, либо это приезжие из других регионов РФ и стран, кто не встал на учет. Вот здесь предстоит работа – чтобы все граждане смогли получать помощь", — отмечает главврач онкоцентра.
Очереди с раннего утра
"Много нареканий было, что людям трудно получить талон к конкретному специалисту. Хотя мы всегда работали до последнего пациента. Поэтому с 21 июня никаких талонов не выдается: пробуем работу в тестовом режиме, чтобы люди поняли, что в какое бы время они ни приехали в поликлинику, они обязательно получат консультацию", — сказал Акиншевич.
Единственным условием приема в онкоцентре остается направление от местного врача – терапевта, который должен провести первичный прием пациента и определить необходимость дальнейшего обследования.
Простаивающий линейный ускоритель починят
В онкоцентре находится единственный в Крыму (вместе с Севастополем) линейный ускоритель, необходимый для дистанционной лучевой терапии, но он длительное время не функционирует из-за поломки.
"Такой аппарат, согласно стандартам ВОЗ, должен располагаться на территории с численностью населения 300 тысяч человек. В результате почти 2,5 миллиона крымчан и севастопольцев, кому требуется терапия с помощью ускорителя, были вынуждены искать ее в других регионах России или других странах", — рассказывает Акиншевич.
Диагностические комплексы, которые требовали ремонта и простаивали, начинают обслуживаться. Сегодня в центре работает спиральный компьютерный томограф Siemens Somatom Emotion, который был инсталлирован в 2011 году, в 2016 году произведена замена рентгеновской трубки. В Керченском филиале развернут Siemens Somatom Spirit (год выпуска и инсталляции — 2004). Аппарат также простаивал из-за выхода из строя рентгеновской трубки. Предназначенные для Крыма запасные части ранее были задержаны во время экспорта из Германии, но 5 июня этого года были доставлены в Керчь. Аппарат планируется ввести в строй 27 июня, отметил главный врач онкоцентра.
Бесплатное лечение
До 2014 года подавляющее большинство граждан вынуждены были оплачивать лечение. Сегодня онкодиспансер в Симферополе – единственная организация в республике, оказывающая специализированную помощь по профилю онкологии в полном объеме и бесплатно, говорит глава медицинского учреждения.
Онкоцентр недавно получил и запустил в работу уникальный отечественный рентгеновский аппарат на три рабочих места. Эндоскопическое отделение сегодня оснащено по мировым стандартам, говорит глава центра. Начато выполнение лапароскопических операций, в прошлом году для внутритканевой лучевой терапии (для женщин, страдающих раком шейки матки) приобретен отечественный гамма-терапевтический комплекс "Агат ВТ". Главный врач вспоминает начало работы в центре, когда в нем не было даже фиброгастроскопа – простейшего прибора для обследования желудка. Сегодня в онкоцентре есть оборудование, не имеющее аналогов в России и многих странах мира.
В 2016 году было открыто новое онкоурологическое отделение на 30 коек, оно оснащено по последнему слову техники.
Частные клиники Крыма
Помощь онкобольным на полуострове оказывают и частные медицинские организации. Крупнейший в Крыму коммерческий центр оказания медицинской помощи, базирующийся в Симферополе, стал крайне востребован в первые два года после воссоединения Крыма с Россией, число обращений в него тогда увеличилось в разы, сообщили в клинике.
Услуги клиники востребованы и сегодня, хотя они не каждому по карману. К примеру, исследование одной области на магнитно-резонансном томографе в клинике обойдется от 4 до 11 тысяч рублей, контрастная МРТ – до 20 тысяч. В частной клинике работает и онкоотделение, врачи которого диагностируют заболевание и проводят химиотерапию.
Тяжелое наследство Севастополя
"В существующем онкодиспансере Севастополя всего 57 коек. При этом само здание практически разрушается, там нет реанимации, а мы говорим об оперировании онкобольных. И сам размер отделения совершенно неприемлем для Севастополя с населением более 420 тысяч человек", — рассказала Тимофеева, которая принимала активное участие в изучении проблемы.
Сегодня помощь пациентам бесплатна, отмечает член СФ. Однако налицо не только нехватка медицинского оборудования, но сложная кадровая ситуация: недостаточно специалистов-хирургов, врачей-специалистов по химиотерапии. Одна проблема тянет за собой другую, говорит Тимофеева. Врачи ушли, так как нет условий для работы и оборудования, которое, в свою очередь, невозможно установить в аварийные и неприспособленные помещения.
"Важно то, что в Севастополе пока не выстроена система диагностики онкологических заболеваний. В результате люди обращаются за помощью тогда, когда болезнь прогрессирует. Сейчас доктора принимают раза в два больше пациентов, чем это положено. А у них просто нет достаточного количества помещений, не говоря уже об оборудовании", — рассказала депутат городского парламента.
Новый онкоцентр
Привести в соответствие нормам существующий разрушающийся и скромный по размерам диспансер, возможно, было бы быстрее и дешевле (изначально на эти цели планировалось выделить около 750 миллионов рублей), рассказала Ольга Тимофеева.
"Это компромиссное решение, нам необходимо больше (коек), до 320. Но решено строить так, чтобы в дальнейшем можно было его расширить. Больше эту историю затягивать нельзя. В этом году надо обязательно оформить участок земли под строительство, чтобы выйти на торги по проектированию и в 2018 году начать строительство".
Участок для нового онкологического диспансера уже выбран – это район "Хутор Пятницкого" в Гагаринском районе города — территория, где согласно генплану развития еще 1983 года было запланировано строительство медицинских учреждений разной направленности, рассказывает сенатор. Место удобно из-за свободной территории, подъездных путей, равноудаленности медицинского кластера, рассказала сенатор.
Новый онкологический диспансер – объект федерально-целевой программы (ФЦП) развития города, должен быть построен к 2020 году, стоимость объекта — 3,5 миллиарда рублей. Такие данные ранее привел врио губернатора Дмитрий Овсянников.
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