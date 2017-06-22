Помощь онкобольным в Крыму: качество улучшается, но проблем еще много

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Крым и Севастополь сразу после воссоединения с Россией столкнулись с множеством проблем в сфере здравоохранения, в частности, в работе онкологических диспансеров; но федеральные и региональные власти последовательно занимаются сложными вопросами: активно модернизируется ведущий онкоцентр Крыма, принято решение о строительстве современного онкодиспансера в Севастополе.

Не все встают на учет

Тема онкодиагностики, заболеваний и качества лечения стала активно обсуждаться после прямой линии с президентом РФ . К Владимиру Путину обратилась Дарья Старикова из города Апатиты, которой диагностировали рак четвертой стадии. При этом, по ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз, лечили спину, и из-за этого время в лечении было упущено. При этом в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск. Минутная речь Дарьи произвела сильное впечатление и на президента, который поделился с ней личной историей о своем отце, и на чиновников, которые начали искать слабые места в системе здравоохранения, и на простых жителей России, которые стали предлагать помощь Даше из разных уголков России. В понедельник Дарью доставили в НИИ онкологии имени Герцена в Москве.

Онкодиспансер имени Ефетова в Симферополе – главное специализированное медучреждение Крыма по профилю онкологии. Он располагает стационаром на 547 коек, в составе которых только хирургических – 250. У диспансера есть керченский филиал.

Обстановка с онкозаболеваниями в Крыму стабильна, в том смысле что соответствует средним показателям других регионов России и мировым тенденциям, говорит кандидат медицинских наук, врач-уролог высшей категории Игорь Акиншевич, который возглавил онкоцентр в Симферополе в апреле 2015 года.

Наиболее распространенное онкозаболевание женщин – рак молочной железы (до 20% всех раковых заболеваний), у мужчин самый большой процент (более 20%) – заболевания предстательной железы, сюда относится вся онкоурология, отметил глава центра. Запущенность онкозаболеваний в республике Крым наблюдается в половине диагностированных случаев. Это, по словам врача, на уровне других регионов России.

В Крыму на сегодня смертность от рака равна 111 на 100 тысяч населения, это примерно соответствует уровню Краснодарского края. Всего в 2016 году от онкозаболеваний в республике (население 1,9 миллиона человек) умерло 4233 человека, сообщил Акиншевич.

"Проблема в том, что из них примерно 1200 человек не состояли на учете в нашем онкодиспасере. Это либо посмертная диагностика, либо это приезжие из других регионов РФ и стран, кто не встал на учет. Вот здесь предстоит работа – чтобы все граждане смогли получать помощь", — отмечает главврач онкоцентра.

Очереди с раннего утра

Главный врач рассказывает о практике, которая сложилась в учреждении в переходный период – люди из всех регионов Крыма занимают очереди в поликлинику онкодиспансера с раннего утра, чтобы поучить талон на прием к специалисту. При этом сегодня, рассказывает Анишкевич, к середине дня поликлиника зачастую пустует – нет никакой необходимости стоять в очередях.

"Много нареканий было, что людям трудно получить талон к конкретному специалисту. Хотя мы всегда работали до последнего пациента. Поэтому с 21 июня никаких талонов не выдается: пробуем работу в тестовом режиме, чтобы люди поняли, что в какое бы время они ни приехали в поликлинику, они обязательно получат консультацию", — сказал Акиншевич.

Единственным условием приема в онкоцентре остается направление от местного врача – терапевта, который должен провести первичный прием пациента и определить необходимость дальнейшего обследования.

Простаивающий линейный ускоритель починят

В онкоцентре находится единственный в Крыму (вместе с Севастополем) линейный ускоритель, необходимый для дистанционной лучевой терапии, но он длительное время не функционирует из-за поломки.

"Такой аппарат, согласно стандартам ВОЗ, должен располагаться на территории с численностью населения 300 тысяч человек. В результате почти 2,5 миллиона крымчан и севастопольцев, кому требуется терапия с помощью ускорителя, были вынуждены искать ее в других регионах России или других странах", — рассказывает Акиншевич.

Сегодня ускоритель готовится к восстановлению, необходимые запасные части к нему закупаются, ожидается приезд специалистов для введения его в строй. Более того, центр планирует приобрести второй линейный ускоритель. А в июле планируется инсталляция однофотонного эмиссионного компьютерного томографа, уже идет подготовка помещения под его размещение.

Диагностические комплексы, которые требовали ремонта и простаивали, начинают обслуживаться. Сегодня в центре работает спиральный компьютерный томограф Siemens Somatom Emotion, который был инсталлирован в 2011 году, в 2016 году произведена замена рентгеновской трубки. В Керченском филиале развернут Siemens Somatom Spirit (год выпуска и инсталляции — 2004). Аппарат также простаивал из-за выхода из строя рентгеновской трубки. Предназначенные для Крыма запасные части ранее были задержаны во время экспорта из Германии, но 5 июня этого года были доставлены в Керчь. Аппарат планируется ввести в строй 27 июня, отметил главный врач онкоцентра.

Бесплатное лечение

До 2014 года подавляющее большинство граждан вынуждены были оплачивать лечение. Сегодня онкодиспансер в Симферополе – единственная организация в республике, оказывающая специализированную помощь по профилю онкологии в полном объеме и бесплатно, говорит глава медицинского учреждения.

"Сегодня мы получили возможность закупать на торгах необходимые лекарства, которые для пациентов бесплатны. Иногда мы делаем целевые оперативные закупки препаратов, которые необходимы для лечения конкретных пациентов. Препараты и отечественные, и импортные, причем линейка отечественных растет, они становятся более конкурентоспособными с лояльной ценовой политикой", — говорит Акиншевич.

Онкоцентр недавно получил и запустил в работу уникальный отечественный рентгеновский аппарат на три рабочих места. Эндоскопическое отделение сегодня оснащено по мировым стандартам, говорит глава центра. Начато выполнение лапароскопических операций, в прошлом году для внутритканевой лучевой терапии (для женщин, страдающих раком шейки матки) приобретен отечественный гамма-терапевтический комплекс "Агат ВТ". Главный врач вспоминает начало работы в центре, когда в нем не было даже фиброгастроскопа – простейшего прибора для обследования желудка. Сегодня в онкоцентре есть оборудование, не имеющее аналогов в России и многих странах мира.

В 2016 году было открыто новое онкоурологическое отделение на 30 коек, оно оснащено по последнему слову техники.

Частные клиники Крыма

Помощь онкобольным на полуострове оказывают и частные медицинские организации. Крупнейший в Крыму коммерческий центр оказания медицинской помощи, базирующийся в Симферополе, стал крайне востребован в первые два года после воссоединения Крыма с Россией, число обращений в него тогда увеличилось в разы, сообщили в клинике.

Услуги клиники востребованы и сегодня, хотя они не каждому по карману. К примеру, исследование одной области на магнитно-резонансном томографе в клинике обойдется от 4 до 11 тысяч рублей, контрастная МРТ – до 20 тысяч. В частной клинике работает и онкоотделение, врачи которого диагностируют заболевание и проводят химиотерапию.

Тяжелое наследство Севастополя

Небольшое онкологическое отделение, доставшееся Севастополю в наследство после возвращения Крыма в состав России, совершенно не отвечает современным требованиям оказания помощи и диагностики, рассказала РИА Новости сенатор РФ от города-героя Ольга Тимофеева. При этом заболеваемость и смертность от раковых заболеваний в городе всегда была высокой, проблема активно изучалась в 2014 и 2015 годах специалистами, отмечает член Совета Федерации от города.

"В существующем онкодиспансере Севастополя всего 57 коек. При этом само здание практически разрушается, там нет реанимации, а мы говорим об оперировании онкобольных. И сам размер отделения совершенно неприемлем для Севастополя с населением более 420 тысяч человек", — рассказала Тимофеева, которая принимала активное участие в изучении проблемы.

Сегодня помощь пациентам бесплатна, отмечает член СФ. Однако налицо не только нехватка медицинского оборудования, но сложная кадровая ситуация: недостаточно специалистов-хирургов, врачей-специалистов по химиотерапии. Одна проблема тянет за собой другую, говорит Тимофеева. Врачи ушли, так как нет условий для работы и оборудования, которое, в свою очередь, невозможно установить в аварийные и неприспособленные помещения.

По данным, которые привела РИА Новости депутат Заксобрания города Татьяна Щербакова, число госпитализаций в дневной стационар существующего в городе онкодиспансера в 2016 году почти вдвое превысили показатели 2015 года и составили почти 4,7 тысячи человек. Поликлинику диспансера ежедневно посещают от 150 до 200 человек – в четыре раза больше расчетной нагрузки, сообщила депутат.

"Важно то, что в Севастополе пока не выстроена система диагностики онкологических заболеваний. В результате люди обращаются за помощью тогда, когда болезнь прогрессирует. Сейчас доктора принимают раза в два больше пациентов, чем это положено. А у них просто нет достаточного количества помещений, не говоря уже об оборудовании", — рассказала депутат городского парламента.

Новый онкоцентр

Привести в соответствие нормам существующий разрушающийся и скромный по размерам диспансер, возможно, было бы быстрее и дешевле (изначально на эти цели планировалось выделить около 750 миллионов рублей), рассказала Ольга Тимофеева.

Но таким образом даже современная клиника не решила бы основную задачу — оказания помощи всем пациентам — жителям большого города. Поэтому было принято решение о строительстве нового на 150 коек.

"Это компромиссное решение, нам необходимо больше (коек), до 320. Но решено строить так, чтобы в дальнейшем можно было его расширить. Больше эту историю затягивать нельзя. В этом году надо обязательно оформить участок земли под строительство, чтобы выйти на торги по проектированию и в 2018 году начать строительство".

Участок для нового онкологического диспансера уже выбран – это район "Хутор Пятницкого" в Гагаринском районе города — территория, где согласно генплану развития еще 1983 года было запланировано строительство медицинских учреждений разной направленности, рассказывает сенатор. Место удобно из-за свободной территории, подъездных путей, равноудаленности медицинского кластера, рассказала сенатор.

Новый онкологический диспансер – объект федерально-целевой программы (ФЦП) развития города, должен быть построен к 2020 году, стоимость объекта — 3,5 миллиарда рублей. Такие данные ранее привел врио губернатора Дмитрий Овсянников.

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