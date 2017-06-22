Более 5% месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за сутки

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Более 5% от месячной нормы осадков выпало на северо-западе Московской области, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

Норма осадков в столичном регионе в июне составляет 75 миллиметров.

"В Москве за сутки выпало два миллиметра, на северо-западе области — до четырех миллиметров", — сказал специалист центра.

По данным "Фобоса", этот день не станет особенно холодным: во второй половине дня воздух прогреется до 17 градусов тепла, а ожидаемая среднесуточная температура составит +13 градусов, что на четыре градуса ниже среднесуточной нормы.