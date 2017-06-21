Топилин рассказал о реализации программы по поддержке молодых врачей

ПЕНЗА, 21 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Федеральная программа по поддержке молодых врачей на селе неплохо работает в тех регионах, где местные власти предлагают молодым специалистам дополнительную поддержку, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в среду журналистам.

По словам министра, федеральная программа по поддержке молодых врачей на селе есть и работает.

"Те специалисты, которые едут туда (в село), получают "подъемные" миллион рублей, которые компенсируются из федерального бюджета. Это достаточно серьезные средства для такой местности, можно приобрести и жилье. Наверное, можно было бы подумать над увеличением объемов помощи. Надо смотреть, в первую очередь, из возможностей фонда обязательного медицинского страхования", — сказал Топилин в Пензе.

Он полагает, что программа в некоторых регионах работает неплохо.

"Мне кажется, она неплохо работает там, где она нормально администрируется. Не просто предлагается программа, а регион должен помочь специалисту обустроиться, например, помочь в приобретении дома или его строительстве или что-то добавить", — отметил министр.