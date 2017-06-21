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Общество

Доклад "О легитимности крымского референдума" распространят за границей

18:2521.06.2017
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВид на Севастополь из окна самолёта. Архивное фотоВид на Севастополь из окна самолёта. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Доклад "О легитимности крымского референдума", в котором юридически доказано соответствие событий весны 2014 года в Крыму Конституции Украины и международному праву, распространят по всему миру, но упор надо делать на страны, где нейтрально оценивают воссоединение Крыма с Россией, заявил заместитель председателя Совета министров Крыма – постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Флаг Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Ставка на нейтральные страны

Во время презентации аналитического доклада "О легитимности крымского референдума", подготовленного российскими юристами-экспертами в области международного права, Мурадов напомнил, что около 30 государств поддерживают линию России в отношении Крыма, западная группа – в ее числе около 70 стран – выступает с осуждением, и почти 100 государств занимают нейтральную позицию.

"Я считаю, что западные страны переубедить в их позиции будет очень сложно. Это я бы поставил во вторую очередь… На мой взгляд, самое важное — убедить эти 100 (нейтральных) государств в том, что позиция наша юридически обоснованная. Шаг за шагом (в докладе) проведен (юридический) анализ всех действий, которые связаны с референдумом в Крыму", — сказал Мурадов.

Также от пояснил, почему этот доклад появился лишь спустя 3 года после референдума. "Мы ожидали, что постепенно придет понимание, но со стороны западных государств это понимание не приходит, идет только обострение международной обстановки, агрессия информационная и любая другая, в том числе в международных организациях против России, поэтому мы хотели бы подробнее разъяснить, насколько все четко и выверено было сделано с юридической международной правовой точки зрения при проведении крымского референдума", — заявил Мурадов.

Здание Совета ЕС в Брюсселе, Бельгия
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
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Он добавил, что составители планируют распространить этот доклад через дипломатические миссии в различных странах мира и уже подали соответствующее обращение в министерство иностранных дел России

"Это важный документ, который позволит нам путем народной дипломатии, путем донесения истинного положения дел вокруг этих исторических событий донести правду до мировой общественности", — заявил в свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек, отметив при этом, что разные правовые школы могут в этой ситуации начать соперничество в каких-то процедурных вопросах.

"Цель, чтобы этот доклад стал достоянием широкой общественности и, проникая сквозь барьеры, информационные фильтры, политическую конъюнктуру западных стран, чтобы преодолеть дефицит на объективную информацию, который сегодня витает в воздухе западноевропейского и американского общества, донести позицию до тех людей, которые пытаются разобраться, что на самом деле произошло", — подчеркнул Бальбек.

Ответ Чемберлену

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"Этот доклад не для внутреннего пользования, он рассчитан на западную аудиторию", — сообщил на презентации один из составителей доклада председатель Московской коллегии адвокатов "Последний дозор" Александр Молохов. Он назвал этот доклад "ответом Чемберлену", потому что в заключении Венецианской комиссии от марта 2014 года крымский референдум признается нелегитимным из-за якобы ряда противоречий Конституции Украины и нормам международного права. И этот доклад – ответ Венецианской комиссии.

"Текст этого доклада переведен на английский язык и будет распространен в первую очередь на Запад. Самая главная проблема и беда в том, что на Западе не знают нашу точку зрения именно юридическую. Много говорилось о политическом аспекте проблемы, был исторический экскурс определенный дан, но ключевое значение имеет именно юридическая аргументация, правовая. Новизна этого доклада как раз в том, что он юридический", — отметил Молохов.

По его словам, заявления о том, что отделение от Украины и вхождение в состав России Республики Крым произошло вразрез с Конституцией Украины, не влияют на правильность вывода о соответствии этого процесса международному праву. Он пояснил, что образование государства или вхождение в состав другого государства, в том числе с использованием права на самоопределение, — это процессы, регулируемые именно международным, а не внутренним правом. Поэтому нарушение внутреннего законодательства автоматически не влечет за собой нарушение международного права, сказал Молохов.

Гора Кара-Даг в поселке Орджоникидзе в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Еще один составитель доклада, профессор кафедры международного частного и гражданского права МГИМО Анатолий Власов настаивает, что референдум носил легитимный характер. Он пояснил, что в феврале 2014 года на территорию Крыма распространялся автономный правовой статус, который юридически относится к правам народа.

"В частности, к ведению Автономной Республики Крым отнесена "организация и проведение местных референдумов", причем возможный предмет таких референдумов этим специальным "крымским" разделом Конституции не ограничивается. Действия крымских властей в сложившихся на Украине условиях имели правовой характер", — сказал Власов.

При этом он отметил, что новейшая история международных отношений знает немало прецедентов реализации права на самоопределение, включая Косово.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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