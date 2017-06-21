На Керченской переправе запущен новый паром

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Новый автомобильно-пассажирский паром ледового класса "Нина Малкова" запущен на Керченской паромной переправе, сообщает оператор переправы – компания "Морская дирекция".

Паром построен на Керченском заводе "Фрегат". Его вместимость — 10 единиц малотоннажного транспорта, 62 пассажира.

"Судно используется на линии "порт Кавказ (причал №7) — Керченский морской торговый порт" для перевозки транспорта до 7,5 тонны в целях сокращения времени ожидания для малотоннажных транспортных средств и уменьшения нагрузки на пассажирскую линию ввиду наступления летнего туристического сезона", — говорится в сообщении.

Таким образом, теперь на переправе будут курсировать восемь паромов.

При этом в ближайшее время ожидается запуск находившегося на ремонте автомобильного парома "Керченский-2" вместимостью 17 единиц малотоннажного транспорта и 60 пассажиров.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт "Симферополь" являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который будет самым протяженным в России.