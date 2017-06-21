Владимир Волков: развитие соцсферы в Мордовии по-прежнему в приоритете

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн — РИА Новости. Развитие социальной сферы в Мордовии остается приоритетным направлением работы республиканских властей на ближайшие годы, сообщил врио главы региона Владимир Волков.

"Люди — главное богатство Мордовии. Поэтому инвестиции в человеческий капитал остаются нашим приоритетом на ближайшие годы. В социальной сфере ведется большая работа, люди чувствуют изменения. За 10 лет на 20% выросла рождаемость, в том числе вторых и последующих детей… Впервые за многие десятилетия в Мордовии наблюдается реальный прирост населения (по итогам прошлого года 1721 человек)… Очевидными успехами нашего здравоохранения стало снижение общей смертности и рост продолжительности жизни (сейчас 72 года, что выше среднего по стране)", — сказал он в среду, выступая на конференции реготделения партии "Единая Россия".

В то же время, по словам Волкова, в республике еще много нерешенных проблем.

"Люди справедливо говорят о нехватке врачей, особенно в небольших населённых пунктах. Порой сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование, а в регистратурах ещё часто встречается хамство, пояснил врио главы региона. О качестве медицины, добавил он, судят и по наличию необходимых лекарств в аптеке, их цене. Мы продолжим наводить порядок в этой сфере, своевременно реагировать как на прямые нарушения закона, так и на формальное, бездушное отношение к людям", — отметил Волков.

Он также сообщил, что в последние годы значительные средства вкладываются в развитие образования.

"Решена острая проблема очередей в детские сады. Построены пять новых школ. Мы продолжим создание комфортных условий обучения. Стоят конкретные задачи — через три года наши школьники должны обучаться в одну смену, а к 2025 году все школьные здания приведены в соответствие с современными требованиями", — уточнил врио главы Мордовии.

Кроме того, региональные власти планируют особое внимание уделять военно-патриотическому воспитанию молодежи, системе допризывной подготовки, развитию массового и детского спорта. Также в приоритете — поддержка молодых семей, создание достойных условий жизни пенсионеров, доступной среды для инвалидов. Под особым контролем забота о пожилых людях и многодетных семьях, охрана материнства и детства.

"Во главу угла поставлены социальные цели. Успехи республики будут оцениваться ростом человеческого потенциала, а не только экономическими показателями. Благополучие Мордовии — это благосостояние каждой отдельно взятой семьи, каждого конкретного человека", — отметил Волков.

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