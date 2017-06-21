В БелГУ создали рабочую группу для изучения диссертации Мединского

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Диссертационный совет Белгородского госуниверситета создал рабочую группу, которой предстоит вынести проект заключения о диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского, сообщила РИА Новости в среду руководитель управления вуза по связям с общественностью и СМИ Вероника Смирнова.

"Была сформирована рабочая группа", — сообщила собеседница агентства. Она отметила, что рабочая группа создаст проект заключения по диссертации министра, это заключение будет рассмотрено непосредственно на защите работы.

Как сообщалось ранее, заседание диссертационного совета по рассмотрению диссертации Мединского назначено на 7 июля.

Ранее участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени, поскольку его диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", как утверждает Бабицкий, абсурдна и не имеет научной ценности.

Материалы поступили в диссовет МГУ, который решил не рассматривать научную работу министра. Бабицкий потребовал признать это решение недействительным. Позже ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что этот диссовет закрыт. Затем пакет документов по диссертации Мединского поступил в Белгородский государственный национальный исследовательский университет и был передан для рассмотрения в диссертационный совет.