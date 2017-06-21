Власти Мордовии ставят задачу втрое увеличить экспорт выпускаемой продукции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн — РИА Новости. Власти Мордовии ставят задачу в ближайшие пять лет увеличить экспорт выпускаемой в республике продукции более чем в три раза, сообщил врио главы региона Владимир Волков.

"Если раньше мы ориентировались на импортозамещение, то приоритет сейчас — продукция на экспорт. За 3 года объемы экспорта у нас выросли почти в 2,5 раза (с 4 до 10 миллиардов рублей). В следующую пятилетку стоит задача увеличить экспорт продукции еще более чем в 3 раза", — сказал он в среду, выступая на конференции регионального отделения партии "Единая Россия".

Волков отметил, что республика намерена не только существенно увеличить объемы производства на имеющихся предприятиях (прежде всего, в машиностроении и переработке сельхозпродукции), но и создать новые высокотехнологичные производства и сектора.

"Уже сейчас в Мордовии создается новая отрасль промышленности России — оптоволоконное приборостроение… Продолжится возрождение отраслей, которые были развиты у нас исторически. В первую очередь, это светотехника, фармацевтика, вагоностроение, кабельное и цементное производство… В республике имеется хорошая производственная база, научно-исследовательский потенциал. Есть всё, чтобы дать мировому рынку принципиально новые, прорывные технологии и решения", — пояснил он.

По словам врио главы региона, доля инновационной продукции в общем объеме производства в республике сейчас составляет 28%.

"Мы будем и дальше поддерживать наши крупнейшие предприятия, решать задачи по росту производительности труда, привлекать инвесторов… Продолжится работа по созданию наукоемкой экономики", — отметил Волков.

Он также сообщил, что амбициозные задачи стоят перед агропромышленным комплексом республики. "Мы намерены сохранить динамику роста сельхозпроизводства. В планах этого года произвести 300 тысяч тонн мяса скота и птицы, более 415 тысяч тонн молока и достичь 6000 кг надоя от коровы. А к 2022 году мы намерены перешагнуть 7-тысячный рубеж по надоям на одну корову. Большие задачи стоят в растениеводстве. В этом году надо собрать не менее 1 миллион 330 тысяч тонн зерна, а в течение следующих двух лет превзойти полуторамиллионный рубеж", — добавил врио главы региона.

Другие новости региона читайте здесь