В Липецкой области пройдет акция "Свеча памяти"

ЛИПЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Несколько тысяч человек примут участие в акции "Свеча памяти" — шествии в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

"В проекте примут участие активисты молодежных общественных объединений, студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования, жители Липецка, представители патриотических общественных объединений, органов государственной власти", — сказал сотрудник пресс-службы, добавив, что акция пройдет в регионе уже в тринадцатый раз.

Шествие завершится возложением цветов к монументу павшим воинам на площади Героев.

"Патриотическое воспитание — одно из приоритетных направлений в работе областной власти. Молодое поколение важно воспитывать в духе уважения и любви к своему Отечеству, героическим поколениям наших предков", — сказал РИА Новости глава администрации Липецкой области Олег Королев.

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