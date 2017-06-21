Миронов попросил Собянина включить несколько домов в программу реновации

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" (СР) Сергей Миронов сообщил, что обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой от жильцов нескольких домов, желающих попасть в программу реновации.

"Буквально позавчера я провел прием граждан на Моховой улице. Ко мне пришли десять человек, из десяти – четыре инициативных группы, их дома не включены в реновацию, а они хотят. Я написал обращение к Сергею Семеновичу (Собянину – ред.). Я надеюсь, что он отреагирует правильно и действительно эти дома тоже включат", — сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".

Голосование по вопросу включения в программу реновации, завершившееся 15 июня, проводилось на портале "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах госуслуг. Согласно данным мэрии, "за" высказались жители 4079 домов, "против" (где более трети квартир проголосовало против участия дома в программе реновации) — 276. В 184 доме мнения разделились. Всего проголосовали и были учтены голоса собственников и нанимателей 241 тысячи квартир (71% квартир в домах, включенных в перечень для голосования)".

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли.