Источник: медвежонка, найденного в машине в Москве, перевезли в питомник

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Медвежонок, найденный запертым в автомобиле в Москве, перевезен в питомник в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что условия содержания циркового медвежонка, найденного в запертом автомобиле в одном из гаражных кооперативов в Москве, были адекватными.

"Медвежонка уже перевезли в питомник в Подмосковье, куда изначально и направлялся артист, перевозивший его", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при себе у артиста были все необходимые на перевозку документы, а также удостоверение артиста цирка. Кроме того, по его словам, медвежонок не находился три дня дома у артиста, как об этом писали СМИ, а всего полтора часа.

"У артиста был друг, который знал, чем он занимается. Когда артист перевозил медвежонка из одного населенного пункта в другой, он решил остановиться у себя дома, чтобы переодеться и поесть, а его друг в течение этих полутора часов решил снять на камеру медвежонка в прицепе и выложил видео в сеть, написав про то, что он там сидит уже три дня", — отметил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что полиция не нашла нарушений перевозки циркового медвежонка. По данным полиции, животное содержалось в специальном вольере.