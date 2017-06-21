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Общество

Швыдкой назвал причины переноса церемонии вручения ТЭФИ-2017

15:2421.06.2017
(обновлено: 15:32 21.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ Михаил Швыдкой. Архивное фотоРуководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ Михаил Швыдкой. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Церемонию вручения ТЭФИ-2017 перенесли на октябрь, чтобы более тщательно выбрать номинантов и финалистов премии, сообщил РИА Новости председатель совета учредителей Комитета индустриальных телевизионных премий, являющегося организатором вручения награды, Михаил Швыдкой.

Ранее на официальном сайте премии ТЭФИ-2017 появилось сообщение о том, что церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ-2017, которая должна была пройти 27 июня, перенесена на 3 октября. Ранее была отменена пресс-конференция организаторов премии, на которой планировали объявить тройки финалистов в каждой номинации.

"Приняли такое решение, чтобы определить более достоверно и более тщательно выбрать и номинантов, и финалистов. Ничего особенного нет. Третьего октября будет церемония", — сказал Швыдкой.

На сайте премии уточняется, что церемония вручения премии ТЭФИ 2017 перенесена на 3 октября "по решению совета партнерства Комитет индустриальных телевизионных премий.

"Приносим свои извинения телевизионному сообществу и представителям СМИ", — говорится в сообщении.

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.

Церемония вручения премии ТЭФИ-2016
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЛауреат российской телевизионной премии "ТЭФИ-2016" в номинации "Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала" актриса Екатерина Лядова (вторая справа) и команда телесериала "Измены" после церемонии награждения.Лауреат российской телевизионной премии ТЭФИ 2016 в номинации Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала актриса Екатерина Лядова и команда телесериала Измены
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Лауреат российской телевизионной премии "ТЭФИ-2016" в номинации "Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала" актриса Екатерина Лядова (вторая справа) и команда телесериала "Измены" после церемонии награждения.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПевица Юлия Ковальчук перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.Певица Юлия Ковальчук перед церемонией вручения премии ТЭФИ 2016 в категории Вечерний прайм в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Певица Юлия Ковальчук перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПолитический обозреватель ВГТРК, ведущий программы "Вести" Андрей Кондрашов перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.Политический обозреватель ВГТРК, ведущий программы Вести Андрей Кондрашов перед церемонией вручения премии ТЭФИ 2016 в категории Вечерний прайм в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Политический обозреватель ВГТРК, ведущий программы "Вести" Андрей Кондрашов перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСтатуэтка "Орфей" в руке лауреата российской телевизионной премии "ТЭФИ-2016" после церемонии вручения премии в Москве.Статуэтка Орфей в руке лауреата российской телевизионной премии ТЭФИ 2016 после церемонии вручения премии в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Статуэтка "Орфей" в руке лауреата российской телевизионной премии "ТЭФИ-2016" после церемонии вручения премии в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТелеведущая Елена Летучая фотографируется со зрителями перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.Телеведущая Елена Летучая фотографируется со зрителями перед церемонией вручения премии ТЭФИ 2016 в категории Вечерний прайм в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Телеведущая Елена Летучая фотографируется со зрителями перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТелеведущий Вадим Такменев (в центре) перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.Телеведущий Вадим Такменев перед церемонией вручения премии ТЭФИ 2016 в категории Вечерний прайм в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Телеведущий Вадим Такменев (в центре) перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВедущие первого канала Ирада (слева) и Светлана Зейналовы перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.Ведущие первого канала Ирада и Светлана Зейналовы перед церемонией вручения премии ТЭФИ 2016 в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Ведущие первого канала Ирада (слева) и Светлана Зейналовы перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЛауреат российской телевизионной премии "ТЭФИ-2016" в номинации "Специальный приз ТЭФИ" генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки после церемонии награждения.Генеральный продюсер телеканала Матч ТВ Тина Канделаки на церемонии вручения премии ТЭФИ 2016 в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Лауреат российской телевизионной премии "ТЭФИ-2016" в номинации "Специальный приз ТЭФИ" генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки после церемонии награждения.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРежиссер Борис Грачевский с супругой Анной перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.Режиссер Борис Грачевский с супругой Анной перед церемонией вручения премии ТЭФИ 2016 в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Режиссер Борис Грачевский с супругой Анной перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЛауреаты российской телевизионной премии "ТЭФИ-2016" в номинации "Лучшая юмористическая программа/шоу" команда телепрограммы "Вечерний Ургант" после церемонии награждения.Лауреаты российской телевизионной премии ТЭФИ 2016 в номинации Лучшая юмористическая программа/шоу команда телепрограммы Вечерний Ургант после церемонии награждения
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Лауреаты российской телевизионной премии "ТЭФИ-2016" в номинации "Лучшая юмористическая программа/шоу" команда телепрограммы "Вечерний Ургант" после церемонии награждения.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАктер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.Актер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии ТЭФИ 2016 в категории Вечерний прайм в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Актер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФотомодель Елена Кулецкая с супругом оператором Станиславом Комаровским и генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева (слева направо) перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.Фотомодель Елена Кулецкая с супругом оператором Станиславом Комаровским и генеральный директор телеканала Дождь Наталья Синдеева перед церемонией вручения премии ТЭФИ 2016
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Фотомодель Елена Кулецкая с супругом оператором Станиславом Комаровским и генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева (слева направо) перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.
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