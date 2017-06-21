Швыдкой назвал причины переноса церемонии вручения ТЭФИ-2017

Руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ Михаил Швыдкой. Архивное фото

Руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ Михаил Швыдкой. Архивное фото

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Церемонию вручения ТЭФИ-2017 перенесли на октябрь, чтобы более тщательно выбрать номинантов и финалистов премии, сообщил РИА Новости председатель совета учредителей Комитета индустриальных телевизионных премий, являющегося организатором вручения награды, Михаил Швыдкой.

Ранее на официальном сайте премии ТЭФИ-2017 появилось сообщение о том, что церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ-2017, которая должна была пройти 27 июня, перенесена на 3 октября. Ранее была отменена пресс-конференция организаторов премии, на которой планировали объявить тройки финалистов в каждой номинации.

"Приняли такое решение, чтобы определить более достоверно и более тщательно выбрать и номинантов, и финалистов. Ничего особенного нет. Третьего октября будет церемония", — сказал Швыдкой.

На сайте премии уточняется, что церемония вручения премии ТЭФИ 2017 перенесена на 3 октября "по решению совета партнерства Комитет индустриальных телевизионных премий.

"Приносим свои извинения телевизионному сообществу и представителям СМИ", — говорится в сообщении.

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.