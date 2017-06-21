Швыдкой назвал причины переноса церемонии вручения ТЭФИ-2017
15:2421.06.2017
(обновлено: 15:32 21.06.2017)
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Церемонию вручения ТЭФИ-2017 перенесли на октябрь, чтобы более тщательно выбрать номинантов и финалистов премии, сообщил РИА Новости председатель совета учредителей Комитета индустриальных телевизионных премий, являющегося организатором вручения награды, Михаил Швыдкой.
Ранее на официальном сайте премии ТЭФИ-2017 появилось сообщение о том, что церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ-2017, которая должна была пройти 27 июня, перенесена на 3 октября. Ранее была отменена пресс-конференция организаторов премии, на которой планировали объявить тройки финалистов в каждой номинации.
"Приняли такое решение, чтобы определить более достоверно и более тщательно выбрать и номинантов, и финалистов. Ничего особенного нет. Третьего октября будет церемония", — сказал Швыдкой.
На сайте премии уточняется, что церемония вручения премии ТЭФИ 2017 перенесена на 3 октября "по решению совета партнерства Комитет индустриальных телевизионных премий.
"Приносим свои извинения телевизионному сообществу и представителям СМИ", — говорится в сообщении.
ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.
Лауреат российской телевизионной премии "ТЭФИ-2016" в номинации "Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала" актриса Екатерина Лядова (вторая справа) и команда телесериала "Измены" после церемонии награждения.
Певица Юлия Ковальчук перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.
Политический обозреватель ВГТРК, ведущий программы "Вести" Андрей Кондрашов перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.
Статуэтка "Орфей" в руке лауреата российской телевизионной премии "ТЭФИ-2016" после церемонии вручения премии в Москве.
Телеведущая Елена Летучая фотографируется со зрителями перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.
Телеведущий Вадим Такменев (в центре) перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.
Ведущие первого канала Ирада (слева) и Светлана Зейналовы перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.
Лауреат российской телевизионной премии "ТЭФИ-2016" в номинации "Специальный приз ТЭФИ" генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки после церемонии награждения.
Режиссер Борис Грачевский с супругой Анной перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.
Лауреаты российской телевизионной премии "ТЭФИ-2016" в номинации "Лучшая юмористическая программа/шоу" команда телепрограммы "Вечерний Ургант" после церемонии награждения.
Актер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.
Фотомодель Елена Кулецкая с супругом оператором Станиславом Комаровским и генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева (слева направо) перед церемонией вручения премии "ТЭФИ-2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве.