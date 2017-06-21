Путин обсудит с правительством меры по защите прав дольщиков

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг, 22 июня, обсудит с правительством меры по защите прав дольщиков, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать второго июня В.В.Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основными темами встречи станет разработка мер по защите прав граждан-участников долевого строительства и вопрос определения правового статуса самозанятых граждан", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе совещания также будет рассмотрен ряд актуальных текущих тем.