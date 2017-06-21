В Москве стартовал фестиваль “Драйверы развития современного города”

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В "Доме на Брестской" стартовал II фестиваль студенческих работ "Драйверы развития современного города", сообщает портал правительства Москвы. В фестивале принимают участие 24 вуза, которые занимаются архитектурным, дизайнерским и ландшафтным проектированием.

"Участие в фестивале позволит будущим градостроителям найти ответы на интересующие вопросы в профессиональной сфере. Он объединит студенческие коллективы ведущих профильных учебных заведений столицы и профессионалов отрасли для конструктивного общения", — сказал первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Олег Рындин.

В экспозиции представлено более 150 конкурсных работ студентов из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Самары, Иркутска, Волгограда и Нижнего Новгорода.

Жюри выберет лучшие работы в 10 номинациях: архитектурный объект (общественный, частный), дизайн интерьера (общественный, частный), деталь в интерьере, ландшафтное решение (общественные пространства, парковые зоны, дворовые территории и приусадебные участки) и деталь в экстерьере. Победителей назовут в последний день работы фестиваля — 27 июня.

Первый конкурс студенческих работ прошел в "Доме на Брестской" в июне 2016 года. Тогда было представлено 119 работ учащихся 14 профильных вузов, факультетов и кафедр Москвы в трех номинациях.