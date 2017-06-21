Эксперт рассказал, как соцсети удаляют материалы экстремистов

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Использование нейротехнологий позволяет крупным социальным сетям оперативно удалять противоправный контент, в том числе террористический, рассказал РИА Новости директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин.

В среду председатель Европейского совета Дональд Туск призвал разработать инструменты для оперативного распознавания и удаления террористических материалов в интернете. По его словам, террористическая пропаганда оказывает наибольшее влияние в течение первых нескольких часов после появления в интернете.

"Для постмодерациии контента в больших социальных платформах начинают активно применять нейронные сети. Эти превентивные методы позволяют маркировать контент, анализировать активность пользователя, выстраивать графы взаимосвязей и на этом основании находить нелегальный контент и формулировать вероятность этой нелегальности", — сказал Щельцин.

По его словам, такими методами удаления противоправного контента уже пользуются Facebook, WhatsApp, "Вконтакте" и "Одноклассники". "Полезно будет и открытое обсуждение таких алгоритмов, чтобы передавать опыт площадкам поменьше", — считает эксперт.