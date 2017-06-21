Спасатели предупредили москвичей о сильном порывистом ветре в среду

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Столичный главк МЧС предупреждает жителей и гостей Москвы о сильном порывистом ветре, который ожидается до вечера среды, сообщается на сайте ГУМЧС по Москве.

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации ФГБУ "Центральное УГМС" в ближайшие один — два часа с сохранением до вечера 21 июня в Москве (включая ТиНАО) усиление западного ветра местами порывами 14-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Ранее в погодном центре "Фобос" РИА Новости рассказали, что в Москве и области на этой неделе ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и температурой немного ниже средних многолетних значений. По предварительным прогнозам, преобладающее значение ночных температур будет на уровне +7… +12 градусов, в дневные часы — 16-21 градус тепла.

По данным синоптиков, такой характер погоды обусловлен поступлением в регион свежего прохладного воздуха из Скандинавии. Ожидаются небольшие кратковременные дожди на протяжении всей недели и достаточно сильный западный ветер.