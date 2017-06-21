1 сентября в Некрасове откроется школа на 2100 мест

Самая большая школа столицы на 2100 мест откроется в Некрасовке в День знаний. На данный момент там завершаются отделочные работы, сообщает сайт mos.ru.

"Сейчас в Некрасовке активно строятся жилые дома, поэтому было принято решение о строительстве новой школы, которая необходима для новоселов. Строительство планируется завершить раньше контрактного срока, и уже в сентябре этого года сюда пойдут первые ученики", — отметил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Вокруг школы много жилых домов, и чтобы обеспечить нормальное освещение, здание построено в форме буквы М. Оно состоит из центрального ядра со спортзалами, столовой и библиотекой и боковых крыльев с учебными помещениями и рекреациями.

Площадь четырехэтажной школы — около 28 тысяч квадратных метров. Предусмотрены блок начальных классов на 800 человек и блок основной и средней школы на 1300 человек. Оформляют их в различной цветовой гамме. Кроме этого, в школе обустроят актовый зал на 775 мест с эстрадой, кабинет для занятий компьютерным дизайном, радиостудию, пресс-центр и шахматный класс. Откроется библиотека на 70 тысяч единиц хранения.