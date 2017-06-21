Двое жителей Тюмени прокатились на серфе по лужам

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В сети появилось видео, на котором двое жителей Тюмени прокатились по лужам, образовавшимся после сильного ливня. Запись опубликована на YouTube.

На кадрах видно, что молодые люди использовали в качестве буксира внедорожник. В начале "серферы" с трудом двигались вперед, однако переместившись "на глубину" уже легко скользили по воде.