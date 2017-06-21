Путин поздравил фонд "Русский мир" с десятилетием

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников мероприятия в честь 10-летия создания фонда "Русский мир" и выразил уверенность, что фонд продолжит играть объединяющую роль для всех, кому дорога Россия, сообщается на сайте Кремля.
"Уверен, что "Русский мир" и впредь будет играть важную, объединяющую роль для всех, кому дорога Россия, кто сохраняет с ней духовную связь, чувствует сопричастность к её будущему, продолжит свою многогранную деятельность, нацеленную на реализацию патриотических, образовательных, информационных и просветительских проектов, укрепление наших отношений с соотечественниками, наращивание межкультурных контактов", — говорится в телеграмме участникам торжественного мероприятия, приуроченного к 10-летию создания фонда.