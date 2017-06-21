Путин поздравил фонд "Русский мир" с десятилетием

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников мероприятия в честь 10-летия создания фонда "Русский мир" и выразил уверенность, что фонд продолжит играть объединяющую роль для всех, кому дорога Россия, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что за этой юбилейной датой стоит "плодотворная, истинно подвижническая работа" фонда для продвижения русского языка и ценностей российской культуры за рубежом.

"Уверен, что "Русский мир" и впредь будет играть важную, объединяющую роль для всех, кому дорога Россия, кто сохраняет с ней духовную связь, чувствует сопричастность к её будущему, продолжит свою многогранную деятельность, нацеленную на реализацию патриотических, образовательных, информационных и просветительских проектов, укрепление наших отношений с соотечественниками, наращивание межкультурных контактов", — говорится в телеграмме участникам торжественного мероприятия, приуроченного к 10-летию создания фонда.