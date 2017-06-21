Песков не стал комментировать информацию о состоянии здоровья Тулеева

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о состоянии здоровья губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, заявив, что никаких кадровых решений в связи с этим не принималось.

Ранее Тулеев продлил свой отпуск, в котором официально находится с 22 мая. Отсутствие главы Кузбасса на рабочем месте и на публике породило слухи о проблемах со здоровьем и даже о его смерти. Пресс-служба региональной администрации неоднократно эти данные опровергала. Обязанности губернатора в настоящее время исполняет первый заместитель Тулеева — Владимир Чернов.

В среду представитель областной администрации сообщил, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике, его здоровье не вызывает опасений.

"По-прежнему никаких решений, как вы знаете, не принималось, и соответственно я ничего не могу сказать на этот счет, ибо мы никогда не анонсируем какие-либо кадровые решения", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, находится ли ситуация с Тулеевым в зоне внимания президента.

В марте в отдельных СМИ также появлялись публикации, что Тулеев якобы госпитализирован, но пресс-служба региональной администрации это официально опровергала. По словам представителя ведомства, неназванные источники, на которые ссылаются некоторые СМИ, ошибаются или намеренно вводят в заблуждение аудиторию.