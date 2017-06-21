В “Кусково” покажут мебель и наряды 13 века

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Две выставки, посвященные 13 веку, откроются 21 июня в музее-усадьбе "Кусково", сообщает сайт правительства Москвы. В основе первой выставки "Элегантность по-французски" 40 костюмов дворян и челяди. Вся одежда — точная копия нарядов эпохи Просвещения. Костюмы воссоздали, чтобы показать развитие моды в течение всего столетия.

Выставка будет работать до 17 сентября.

В рамках второй выставки — "Комода французская в "шахмат"" — будет представлено воссозданное убранство интерьеров дворца и парковых павильонов периода расцвета летней резиденции Шереметевых (1770-1780-е годы).

В музее представят подлинные произведения живописи и прикладного искусства, а также мебель 17-18 веков. Так, во дворце Петра Шереметева покажут французский комод второй половины 18 столетия. В 1871 году, после смерти графа Дмитрия Шереметева, комод перевезли в музей-усадьбу "Останкино". Там он впервые упоминается в "Описях старых хором" 1890-х годов как "комода французская в "шахмат", сверху мраморная доска". Мебель, инкрустированная подобным образом, считалась в то время предметом роскоши, и приобретали ее весьма состоятельные аристократы.Выставка продлится до 1 октября.