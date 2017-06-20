Друзья онкобольной из Апатитов: у Даши появилось желание жить

МУРМАНСК, 20 июн – РИА Новости. Дарья Старикова, которая обратилась на "прямую линию" к президенту, рассказала о своей тяжелой болезни и попросила решить проблемы в здравоохранении города, — человек с сильным и боевым характером, мечтающая выздороветь и вернуться к маленькой дочери. Сегодня после перевода в московскую клинику у нее появилась надежда и желание жить, рассказали РИА Новости подруги девушки.

Историю Дарьи Стариковой из Апатитов Мурманской области вся страна узнала во время "прямой линии" с президентом. Дарья рассказала, что ей поздно поставили диагноз рак 4-й степени, но просила не за себя, а за всю медицину небольшого заполярного городка – сетовала на нехватку специалистов, необходимость ездить в соседний Кировск.

Минутная речь Дарьи произвела сильное впечатление и на президента Владимира Путина, который поделился с ней личной историей о своем отце, и на чиновников, которые начали искать "слабые места" в системе здравоохранения, и на простых жителей России, которые стали предлагать помощь Даше из разных уголков России.

Страшный диагноз

Дашиной мамы не стало в возрасте 28 лет, с малолетнего возраста ее воспитанием занималась тетя Любовь Тулупова. Возможно, Дашу закалили жизненные трудности: как рассказывают ее подруги, девушка всего в жизни добивается сама. Сама растит дочь, которую родила, будучи совсем юной. После школы получила необычную для хрупкой девушки специальность.

"По-моему, маляр-штукатур она. Кстати, она это хорошо делает! С ней даже консультировались мужчины, которые занимались ремонтом квартир", — рассказывает подруга Даши Саша. С Дарьей она познакомилась несколько лет назад – девушки вместе работали кондукторами.

Сейчас Александра вспоминает, что жаловаться на боли в спине Даша начала еще прошлой осенью. В ноябре боли стали такими сильными, что Даше пришлось уйти на больничный. "Она загибалась от боли в автобусе! Ушла на больничный, сдала анализы – плохие. Ей сделали снимок, сказали, что остеохондроз. Уколы назначили, но лучше не становилось", — вспоминает Саша. Она тогда удивлялась – почему Дашу так долго держат на больничном, но ничего, кроме уколов и массажа, не назначают.

По словам Саши, врач, который по своей специализации могла заподозрить болезнь, сказала девушке, что проблем со здоровьем у нее нет. И только когда у Даши открылось кровотечение, и ее положили в больницу на обследование, диагноз прозвучал как приговор.

"Позвонила, расплакалась, сказала, что рак. Она была в большом шоке. Но она руки не опускала, говорила: "Я буду жить, я должна". Я разговаривала с ней как со здоровой женщиной, у который есть ребенок, которую я люблю. Я говорила, что это испытание, которое дано по жизни", — говорит Александра.

Желание жить

Сразу после "прямой линии" Даше стало плохо, ее экстренно отправили в реанимацию городской, а потом и областной больницы. В понедельник за Дашей прилетел самолет МЧС, который доставил девушку в НИИ онкологии имени Герцена.

"Я с Дашей связываюсь, ее лечат. Настроение получше. У нее появилось желание жить, голос не такой дрожащий, она хочет разговаривать. Мечтает о простом – вырастить дочку. Сейчас переживает, что дочка одна без нее", — еле сдерживает слезы Александра.

Сильный характер и способность не унывать даже в тяжелых обстоятельствах – Дашина отличительная черта, говорят подруги. "Жизнерадостная девчонка, всегда в беде придет на помощь", — говорит Екатерина. "Она веселая девочка, озорная даже, с ней нельзя не смеяться, не улыбаться, такой позитивчик", — рассказывает Саша.

Она признается, что Даша очень много работала – старалась все сделать для дочери, которой в этом году исполнилось 6 лет, "чтобы никто не показывал пальцем". Своего жилья у Даши нет, что тоже огорчало молодую маму. Но, даже обращаясь к президенту, она попросила не за себя, а "за всех". "Характер у нее сильный, боевой, не каждый бы на такое пошел", — уверена Екатерина.

Крик души

О том, что Даша решит обратиться напрямую к президенту, подруги не знали, но говорят – Даша не рассчитывала на такой широкий резонанс. "Она не собиралась давить на жалость – она не любит, когда ее жалеют. Она сказала о трагедии нашего города, да и не только нашего города, это везде", — говорит Александра.

Дашины подруги признаются – Даша нисколько не преувеличила, рассказывая о проблемах в медицине – почти в каждой апатитской семье есть своя история "общения" с местным здравоохранением.

Несколько лет назад больницы Кировска и Апатитов в целях оптимизации объединили – между городами около 20 километров, а население стремительно сокращается, да и узкие специалисты в Заполярье сегодня в дефиците. Как объясняют местные власти – "лечат не стены, а врачи", а "подушевое" финансирование, когда зарплата врачей зависит от количества больных, ставит такие больницы, как Апатитская, в трудное положение.

Сразу после "прямой линии" в Апатиты приехала губернатор и, пообщавшись с жителями, поручила региональному министру Валерию Перетрухину рассмотреть каждую жалобу. Министру пришлось задержаться в городе. А вечером в понедельник главврач Кировско-Апатитской больницы написал заявление об увольнении по собственному желанию. После чего, как пишут местные СМИ, отправился оперировать тяжелого пациента – с его уходом больница потеряет не только главврача, но и нейрохирурга.

"Ситуация плохая. У нас нет врачей. Мы УЗИ с ребенком ждали две недели в очереди – ребенку 4 года. Мы не знаем, что за заболевание – где быстрые анализы, обследование?", — возмущается Александра.

"К терапевту не попасть. Нехватка врачей. Мы в Кировск приезжаем — в первую очередь принимают кировчан, можно просидеть в приемном покое 4-6 часов. Мой отец с приступом в приемном покое 4 часа просидел с мамой", — сетует Екатерина.

Изменит ли Дашин "крик души" ситуацию в здравоохранении Апатитов девушки не уверены. Но сегодня весь город, область и страна без преувеличения поддерживают Дашу, и каждый житель большого города и маленькой деревни в душе надеется на чудо.

Пользователи соцсетей создали группу поддержки Даши, девушка сама написала несколько слов, поблагодарив за поддержку. "Самое главное — спасибо огромное, люди, за то, что вы есть, и я не одинока!!!" — написала Дарья.