Путин: акций протеста не нужно опасаться, если они не являются саморекламой

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Политических акций протеста не нужно опасаться, если они направлены не на саморекламу, а на решение конкретных проблем, которых не видно "из кабинетов", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Не думаю, что этого нужно опасаться. Ведь акции акциям рознь. Если акции направлены исключительно на самораскрутку, саморекламу и в основе лежит спекуляция на проблемах, а проблем везде хватает, но у нас может быть больше, а может быть, даже где-то и каких-то проблем меньше, чем в другом месте. Но если это явно спекуляция на этих проблемах для собственной раскрутки, то это, наверное, не самый лучший способ и не самый лучший вид политической активности", — заявил Путин на встрече с членами Общественной палаты нового созыва.

В ходе общения с главой государства Владимир Винницкий, представляющий Свердловскую область, затронул тему политических акций протестного характера.

"А если эта политическая активность направлена на реальную попытку улучшить ситуацию, на реальное вскрытие каких-то проблем, не нужно этого бояться. Ведь страна большая. Вот из этих кабинетов там не все же видно, что происходит. И если на местах люди это видят и заявляют об этом — а что стеснятся? Мне кажется, этого не нужно бояться", — отреагировал президент.