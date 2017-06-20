Сечин показал Путину уникальный образец горной породы из Арктики

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин рассказал президенту Владимиру Путину об открытии компанией нового месторождения на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых (Восточная Арктика).

"С Вашей легкой руки, когда Вы дали команду начала работы на Хатангском нефтяном участке, мы получили первые результаты этой работы", — сказал Сечин.

Он представил Путину образец поднятого керна: "Это уникальный керн для наших месторождений по высокой насыщенности углеводородов, которые в нем содержатся, а также по высоте продуктивного пласта".

"Мы сегодня можем Вам доложить по итогам предварительного анализа, который нами сделан, что мы стоим на пороге открытия очень серьезного месторождения. Этот керн мы достали сегодня с глубины 2300 метров, наша задача — продолжить исследования до пяти тысяч метров, чтобы исследовать залежи. Сегодня наши геологи говорят, что это будет уникальное месторождение", — сказал Сечин.

Он напомнил, что, по предварительным оценкам, геологические запасы в зоне моря Лаптевых составляют до 9,5 миллиарда тонн нефтяного эквивалента.

"Это очень серьезная работа. Надеемся, что Вы будете сопровождать, и мы доложим Вам о новых результатах, которые будут появляться", — заключил Сечин.

"Роснефть" в воскресенье объявила об открытии нового месторождения на шельфе Восточной Арктики. Глава Минприроды РФ Сергей Донской не исключил, что это месторождение окажется крупнейшим на шельфе.