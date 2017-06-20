Руденя: власти рассмотрят вопрос модернизации очистных сооружений Осташкова

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Правительство Тверской области рассмотрит возможность оказания поддержки в модернизации очистных сооружений Осташкова, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

Глава области озвучил это после посещения во вторник вместе с замминистра промышленности и торговли РФ Виктором Евтуховым Верхневолжского кожевенного завода.

"Есть необходимость технологической доработки очистных сооружений, которые обслуживают не только завод, но и жителей. Область готова оказать содействие предприятию в решении этой проблемы. Необходимо рассмотреть вопрос о придании нового статуса объекту для его дальнейшей модернизации", — отметил губернатор Руденя.

Очистные сооружения в Осташкове были введены в эксплуатацию в 1974 году. Их работа находится в ведении Верхневолжского кожевенного завода. С 2015 года предприятие занимается техническим перевооружением и модернизацией комплекса очистных сооружений.

"Помимо развития производства, бизнес-проектов предприятию необходимо решать и социальные вопросы, создавать комфортные условия для жизни людей. Для этого на сегодняшний день сделано немало", — цитирует пресс-служба правительства области слова Евтухова.

По данным пресс-службы, общая стоимость инвестиционных затрат в очистные сооружения за последние два года составила более 108 миллионов рублей. Для достижения нормативного качества сточных вод необходимо реализовать второй этап модернизации и технического перевооружения очистных. В настоящее время идет разработка соответствующего проекта. Стоимость работ оценивается в 52 миллиона рублей.

Также есть необходимость модернизации биологических очистных сооружений, на которые поступают сточные воды из Осташкова. Стоимость этих работ с учетом проектирования составит 600 миллионов рублей.

"В решении проблемы Тверская область рассчитывает на поддержку Москвы. Такое направление взаимодействия предусмотрено в соглашении о сотрудничестве, подписанном между губернатором Игорь Руденей и мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2016 году", — говорится в пресс-релизе пресс-службы.

В мае этого года более 508,7 миллиона рублей было дополнительно перечислено мэрией Москвы на реконструкцию очистных сооружений в Конаково и поселке Радченко Тверской области.

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