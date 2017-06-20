Министр экономического развития Крыма рад, что попал в список санкций США

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Министр экономического развития Крыма Андрей Мельников заявил, что включение в санкционный список США воспринимает как признание его вклада в экономическое развитие крымского региона.

Министр экономразвития Крыма Андрей Мельников и прокурор Крыма Олег Камшилов оказались в числе 38 физических лиц, которые вошли в расширенный список санкций, оглашенный во вторник минфином США.

"Я рад, что мой вклад в экономическое развитие Крыма был замечен. Я выполняю свою работу добросовестно и честно. Я знал, что Крым – это санкционный регион, поэтому когда принимал предложение о назначении на должность министра, знал, что это некоторый сопутствующий фактор, который меня никак не волнует", — сказал РИА Новости Мельников.

Министр подчеркнул, что его не страшат западные санкции, активов за границей у него нет.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>