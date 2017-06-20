Президент Южной Осетии поздравил Sputnik с двухлетием работы в стране

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил коллектив агентства Sputnik c двухлетием работы в медийном пространстве страны.

Президент страны поблагодарил сотрудников Sputnik за огромную работу, проделанную ими за двухлетний период, и рассказал, что ежедневно знакомится с материалами агентства. "В Южной Осетии, не побоюсь этого слова, Sputnik — единственный независимый ресурс", — сказал он. Бибилов подарил агентству картину осетинского художника Аркадия Кумаритова и передал Почетную грамоту от имени посла Южной Осетии в России Знаура Гассиева.

"Могу с уверенностью сказать, что с появлением вашего агентства информационный продукт вышел на совершенно новый уровень", — заявил спикер парламента страны Петр Гассиев, который вместе с Бибиловым посетил пресс-центр Sputnik. Он отметил, что не понаслышке знаком с журналистикой, так как трудился в этой сфере более десяти лет.

Между студиями Sputnik в Цхинвале, Москве и Сухуме был организован телемост, в котором приняли участие заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков и посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев. "Sputnik — это один из наших самых удачных продуктов, который мы ценим и поддерживаем. Спасибо руководству республики за то, что находите время прийти в гости и никогда не отказываете в интервью", — сказал Кочетков. В свою очередь, Знаур Гассиев отметил, что у агентства замечательная команда с энергичным руководителем.

Глава Sputnik Абхазия Руслан Бганба в своем поздравлении подчеркнул, что за два года Sputnik Южная Осетия добился значительного прогресса.

Итоги двухлетней работы подвел руководитель Sputnik Южная Осетия Нарек Ордян. По его словам, за это время сайт агентства посетили более 800 тысяч человек, общее количество просмотров за тот же период превысило 2,5 миллиона, причем на втором месте по посещаемости находится Грузия. Секретом подобного успеха агентства стал его профессиональный и трудолюбивый коллектив, резюмировал Ордян.