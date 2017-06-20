Молодежный парламент предложил блогерам снять ролик о рабочем дне депутата

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Председатель экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при молодежном парламенте при Госдуме Илья Зотов предложил видеоблогерам провести день с депутатом и снять ролик о рабочем днем парламентария.

"Мы приглашаем каждого из вас провести день с депутатом Госдумы и снять некий видеоролик о его работе, показать, как действительно проходит этот день. Мы будем выступать такой коммуникационной площадкой, которая свяжет вас с конкретным депутатом. Депутаты пока на это не согласились, это озвучено впервые. Поэтому мы приглашаем депутатов Госдумы включиться в данный вопрос", — сказал Зотов на заседании экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ.

Он также предложил блогерам выступать на площадке молодежного парламента при Госдуме.

Во вторник состоялось первое заседание Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при молодежном парламенте Госдумы. На мероприятия были приглашены пранкеры Лексус и Вован, молодые руководители медиакомпаний, авторы Telegram-каналов, журналисты. Глава комитета Госдумы Леонид Левин ответил на ряд вопросов собравшихся по законопроекту о мессенджерах, который прошел первое чтение в Госдуме.