Минтранс готовит документы о регулировании использования беспилотников

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Минтранс готовит документы о законодательном регулировании использования беспилотных летательных аппаратов в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее зампред Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что банк провел с руководством Росавиации первые переговоры по регулированию использования дронов банками для доставки наличности.

"Проекты нормативных правовых актов, касающихся учета и регистрации беспилотных летательных аппаратов, находятся в высокой степени готовности", — сообщили в Минтрансе.

Ранее "Аэрофлот" сообщил, что начнет использовать беспилотники для осмотра воздушных судов в ходе технического обслуживания.

Тема развития беспилотных систем, в частности воздушных, обсуждалась на площадке ПМЭФ-2017. Оценки показывают, что объем этого рынка к 2035 году составит более 200 миллиардов долларов, доля России в нем может приблизиться к 20%. Уже через 20 лет над РФ постоянно смогут находиться в воздухе не менее 100 тысяч беспилотников.