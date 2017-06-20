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Общество

Застройщик Тихой бухты не восстановил разрытый холм

17:4720.06.2017
(обновлено: 17:51 20.06.2017)
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоЗастройщик Тихой бухты не восстановил разрытый холмЗастройщик Тихой бухты не восстановил разрытый холм
© РИА Новости / Александр Полегенько

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Руководитель фирмы-застройщика, начавшей строительство у границ ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта" в поселке Коктебель, привлечен к административной ответственности. Как сообщил РИА Крым руководитель Службы государственного надзора Республики Крым Нариман Исаев, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Госстройнадзор Крыма ранее оштрафовал юридическое лицо – ООО "Коктебельская сечь" – на один миллион рублей за незаконное строительство у границ Тихой бухты.

Ландшафтно-рекреационный парк Тихая бухта
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Застройщика Тихой бухты оштрафовали на миллион рублей
При этом фирма не восстановила холм, разрытый при подготовке к возведению трансформаторной подстанции для обслуживания объекта. Ранее власти Феодосии и Республики Крым высказывали позицию, что застройщик должен привести разрытую площадку в первоначальное состояние.

20 июня корреспонденты РИА Крым побывали на месте запрещенного строительства и убедились, что вырытые под фундамент ТП траншеи засыпаны гравием, а фундаментные бетонные блоки не убраны и холм не восстановлен.

© РИА Новости / Александр ПолегенькоСтроительная площадка в Тихой бухте
© РИА Новости / Александр Полегенько
Строительная площадка в Тихой бухте

В то же время, по словам начальника отдела муниципального контроля администрации Феодосии Сергея Кузнецова, застройщик заверил его в том, что восстановил состояние разрытого на месте строительства земельного участка.

"Как таковые строительные работы там не ведутся. Сам лично я не видел, но застройщик мне звонил и заверил, что убрал блоки и разровнял площадку", – рассказал Кузнецов в комментарии РИА Новости (Крым).

Мыс Хамелеон и поселок Коктебель в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Не архитектура, а строительный мусор
Связаться с руководителем ООО "Коктебельская сечь" сегодня не удалось – он не отвечает на звонки и сообщения.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в мае этого года у границ ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта" началось возведение трансформаторной подстанции для обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса, который планировалось построить на данном земельном участке. Заказчиком строительства является ООО "Коктебельская сечь". В августе 2007 года Коктебельский поселковый совет утвердил проект землеустройства по передаче в аренду данной фирме земельного участка площадью 2,7 га. Согласно проекту, на этом участке планировалось возвести здание спортивно-оздоровительного комплекса и три девятиэтажных гостиничных комплекса с сопутствующей инфраструктурой.

© РИА Новости / Александр ПолегенькоСтроительная площадка в Тихой бухте
© РИА Новости / Александр Полегенько
Строительная площадка в Тихой бухте

В мае все работы на объекте были приостановлены на время проверки предоставленных застройщиком документов на предмет законности их получения. Руководитель Госстройнадзора РК Нариман Исаев сообщил, что декларация о начале строительства данного объекта была отменена ведомством в 2014 году, поскольку внесенные в нее данные не соответствуют действительности. Таким образом, проводившиеся там работы по строительству трансформаторной подстанции велись незаконно.

Многоэтажки сюда так и просятся
© РИА Новости
Архитектурное преступление в Крыму
Комментируя данную ситуацию, глава Республики Крым Сергей Аксенов заверил, что власти РК не допустят незаконной застройки Тихой бухты в Коктебеле и поблагодарил генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева за привлечение внимания к указанной проблеме в СМИ.

Главный архитектор Республики Крым Анна Царева заявила, что данный проект не был согласован ни с главным архитектором РК, ни с архитектором Феодосии. Она заверила, что проект не будет реализован, все имеющиеся постройки снесут, а холм восстановят.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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