Застройщик Тихой бухты не восстановил разрытый холм

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Руководитель фирмы-застройщика, начавшей строительство у границ ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта" в поселке Коктебель, привлечен к административной ответственности. Как сообщил РИА Крым руководитель Службы государственного надзора Республики Крым Нариман Исаев, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Госстройнадзор Крыма ранее оштрафовал юридическое лицо – ООО "Коктебельская сечь" – на один миллион рублей за незаконное строительство у границ Тихой бухты.

При этом фирма не восстановила холм, разрытый при подготовке к возведению трансформаторной подстанции для обслуживания объекта. Ранее власти Феодосии и Республики Крым высказывали позицию, что застройщик должен привести разрытую площадку в первоначальное состояние.

20 июня корреспонденты РИА Крым побывали на месте запрещенного строительства и убедились, что вырытые под фундамент ТП траншеи засыпаны гравием, а фундаментные бетонные блоки не убраны и холм не восстановлен.

В то же время, по словам начальника отдела муниципального контроля администрации Феодосии Сергея Кузнецова, застройщик заверил его в том, что восстановил состояние разрытого на месте строительства земельного участка.

"Как таковые строительные работы там не ведутся. Сам лично я не видел, но застройщик мне звонил и заверил, что убрал блоки и разровнял площадку", – рассказал Кузнецов в комментарии РИА Новости (Крым).

Связаться с руководителем ООО "Коктебельская сечь" сегодня не удалось – он не отвечает на звонки и сообщения.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в мае этого года у границ ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта" началось возведение трансформаторной подстанции для обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса, который планировалось построить на данном земельном участке. Заказчиком строительства является ООО "Коктебельская сечь". В августе 2007 года Коктебельский поселковый совет утвердил проект землеустройства по передаче в аренду данной фирме земельного участка площадью 2,7 га. Согласно проекту, на этом участке планировалось возвести здание спортивно-оздоровительного комплекса и три девятиэтажных гостиничных комплекса с сопутствующей инфраструктурой.

В мае все работы на объекте были приостановлены на время проверки предоставленных застройщиком документов на предмет законности их получения. Руководитель Госстройнадзора РК Нариман Исаев сообщил, что декларация о начале строительства данного объекта была отменена ведомством в 2014 году, поскольку внесенные в нее данные не соответствуют действительности. Таким образом, проводившиеся там работы по строительству трансформаторной подстанции велись незаконно.

Комментируя данную ситуацию, глава Республики Крым Сергей Аксенов заверил, что власти РК не допустят незаконной застройки Тихой бухты в Коктебеле и поблагодарил генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева за привлечение внимания к указанной проблеме в СМИ.

Главный архитектор Республики Крым Анна Царева заявила, что данный проект не был согласован ни с главным архитектором РК, ни с архитектором Феодосии. Она заверила, что проект не будет реализован, все имеющиеся постройки снесут, а холм восстановят.

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