Сенатор считает слишком высокой цену патентов для мигрантов в ряде регионов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Стоимость патентов для мигрантов оказалась слишком высокой в ряде регионов РФ, в результате чего мигранты стали уходить в тень, заявил вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.

"В числе проблем можно назвать, например, достаточно высокую стоимость патентов в ряде регионов, которая вынуждает трудовых мигрантов "уходить в тень"… Все эти вопросы продолжают оставаться в поле нашего зрения и, мы рассчитываем, в ближайшее время найдут своё решение", — сказал он на заседании Интеграционного клуба при председателе Совфеда.

Также, отметил Умаханов, отсутствуют чёткие критерии выбора организаций, проводящих комплексный экзамен для мигрантов по русскому языку, истории и основам законодательства, что создаёт условия для коррупции и снижает качество тестирования. Не разработаны программы интеграции мигрантов, сказал сенатор.

Вместе с тем, по его словам, принятый комплекс законодательных мер делает процессы миграции более прозрачными и управляемыми. Как подчеркнул вице-спикер СФ, усиление контроля за нелегальной миграцией сочетается с поддержкой легальных мигрантов, повышается их защищённость, в регионах создаётся сеть многофункциональных миграционных центров, в которых оперативно оформляются все необходимые документы.