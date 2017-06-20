МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Семнадцать субъектов России обратились в правительство с просьбой вывести их из госпрограммы по добровольному переселению соотечественников в РФ, сообщил на заседании в Совете Федерации первый замминистра МВД РФ Александр Горовой.

"Коллеги, я бы просил, чтобы вы обратили внимание и на тот вопрос, что более 650 тысяч соотечественников уже приняты из других государств. В этом году эта программа начала хромать, и 17 субъектов официально обратились в правительство РФ, а мы являемся операторами этой программы, вывести их из этой программы", — сказал Горовой.

По его словам, причиной этому могут послужить не только экономические проблемы, но и демографические риски. Также Горовой призвал жестко подходить к вопросам госпрограммы и поддерживать ее.