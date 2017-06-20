Темрезов: в КЧР в 2017 году откроют три крупных медучреждения

ЧЕРКЕССК, 20 июн – РИА Новости. Три крупных медицинских учреждения планируется открыть в Карачаево-Черкесии до конца года, сообщил глава республики Рашид Темрезов. © Fotolia / Kadmy Минздрав рассказал о вкладе медицины в улучшение российской демографии

"Мы откроем многопрофильную республиканскую детскую больницу – первую в регионе, современный онкологический диспансер и новый блок республиканского перинатального центра", — сказал Темрезов на церемонии чествовании работников здравоохранения КЧР.

Глава региона объявил 2017 год в республике Годом здоровья.

В здании новой детской больницы будут размещены хирургический блок, офтальмологическое, урологические, ЛОР и реанимационное отделения, а также реабилитационный блок.

"Нам есть к чему стремиться. В рамках модернизации здравоохранения мы обратим пристальное внимание на состояние районных лечебных учреждений. Год здоровья в Карачаево-Черкесии – это старт для более комплексного и массового подхода к решению вопросов здравоохранения в последующие годы", — сказал Темрезов, обращаясь медикам.

Другие новости региона читайте здесь